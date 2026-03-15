Un sabato perfetto per l'Arsenal che blinda sempre di più la vetta della classifica. Vittoria per 2-0 tra le mura amiche contro l'Everton e allungo in graduatoria approfittando del messo passo falso del Manchester City che pareggia 1-1 contro il...

Ben nove punti di distacco ci sono adesso tra Arsenal e Manchester City, con i Gunners che approfittano dell'inaspettato pareggio dei Citizens per 1-1 in trasferta contro il West Ham vincendo al contempo 2-0 al cospetto dell'Everton. Un successo importante, che porta la firma di Gyokeres e Downman nel finale all'ultimo respiro, mettendo sempre di più le mani sul titolo. Parte la festa prima in campo con i tifosi e poi negli spogliatoi, per celebrare un momento davvero magico per Saka e compagna. Video credits: Arsenal, Instagram.