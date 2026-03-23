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Serie A

L’Atalanta celebra De Roon: Palladino interrompe l’intervista di Scalvini e Zappacosta

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Luca Paesano
23 marzo

L'Atalanta festeggia il record speciale di Marten De Roon, che è diventato il calciatore con più presenze nella storia del club

436 presenze con la maglia della Dea. Al momento del pasillo de honor per celebrare il traguardo storico del capitano nerazzurro, Raffaele Palladino si accorge che mancano all'appello due elementi della squadra. L'allenatore si stacca dal gruppo e va a richiamare Scalvini e Zappacosta, impegnati nell'intervista di fine gara con DAZN (Credits Instagram @lai_carlotta)