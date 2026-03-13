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LA NOVITA'

L’Atletico Madrid in stile Peaky Blinders con la super l’iniziativa per i tifosi

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Alessia Bartiromo
13 marzo

L'Atletico Madrid si diverte rappresentando lo stile dei Peaky Blinders in occasione dell'uscita del nuovo film sulle scorribande dei fratelli Shelby. Il club ha anche dato il via a una particolare iniziativa in costume a margine della gara di...

L'Atletico Madrid torna negli anni '20 e si diverte a impersonificare i fratelli Shelby promuovendo l'uscita del nuovo film di Peaky Blinders. Abiti d'epoca, coppole, cravatte e non solo, con la splendida iniziativa domani allo stadio: verranno distribuiti quattro doppi biglietti a coloro che meglio rappresenteranno lo stile dei Peaky Blinders per guardare la partita dal Garrison, il palco della famiglia Shelby. Se si è tra i prescelti, uno di loro si avvicinerà a comunicarlo in prima persona, accomapgnando il fortunato supporter al palco d'onore! Video credits: Atletico Madrid, Instagram.