L’Atletico Madrid in stile Peaky Blinders con la super l’iniziativa per i tifosi

L'Atletico Madrid si diverte rappresentando lo stile dei Peaky Blinders in occasione dell'uscita del nuovo film sulle scorribande dei fratelli Shelby. Il club ha anche dato il via a una particolare iniziativa in costume a margine della gara di...

L'Atletico Madrid torna negli anni '20 e si diverte a impersonificare i fratelli Shelby promuovendo l'uscita del nuovo film di Peaky Blinders. Abiti d'epoca, coppole, cravatte e non solo, con la splendida iniziativa domani allo stadio: verranno distribuiti quattro doppi biglietti a coloro che meglio rappresenteranno lo stile dei Peaky Blinders per guardare la partita dal Garrison, il palco della famiglia Shelby. Se si è tra i prescelti, uno di loro si avvicinerà a comunicarlo in prima persona, accomapgnando il fortunato supporter al palco d'onore! Video credits: Atletico Madrid, Instagram.