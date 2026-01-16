Una scelta di vita prima che calcistica. Giacomo Raspadori lascia l'Atletico Madrid e torna in Italia e sceglie il progetto dell'Atalanta, presentato ufficialmente dal club orobico come nuovo innesto del mercato di gennaio. Il club spagnolo ha...

Un saluto alla Spagna, pronto per una nuova avventura in Italia. Giacomo Raspadori è un nuovo calciatore dell'Atalanta, lasciandosi alle spalle la parentesi con l'Atletico Madrid durata soltanto sei mesi tra tanta panchina, qualche gol e duro lavoro. Nonostante il poco tempo con la maglia dei colchoneros, il club biancorosso ha salutato il suo ex giocatore con un video molto emozionante, dedicandogli splendide parole sui social: "Farai sempre parte della nostra famiglia, buona fortuna per il tuo fantastico futuro!". Video credits: Atletico de Madrid, Instagram.