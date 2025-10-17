L’Atletico Madrid si diverte con lo strength test: il risultato è da ridere

I giocatori dell'Atletico Madrid sono stati nuovamente coinvolti in un divertente strength test per testare il loro massimale con risultati non sempre al di sopra delle aspettative, tra gli sguardi divertiti e i sorrisi spontanei dei compagni di...

Uno spogliatoio sempre allegro quello dell'Atletico Madrid che ha organizzato una sfida di forza nello spogliatoio. Con un particolare misuratore portatile, i giocatori si sono avvicendati per superare i propri limiti e quelli dei compagni di squadra, con risultati davvero esilaranti. Video Credits Atletico Madrid, Instagram.