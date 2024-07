Lazio, scintille Lotito-giornalisti: “D’ora in poi sulla comunicazione linea dura…”

Nel giorno della conferenza di presentazione del nuovo allenatore Marco Baroni, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha introdotto il tecnico, poi ha ascoltato le domande dei presenti, infine ha preso il posto al centro della sala stampa e si...

Duri i toni del numero uno laziale: "Se voi vedeste tutte le cose che abbiamo fatto in questa società, voi dovete mettere la testa sotto la sabbia e dovete sparire per non dire altro...La manifestazione dei tifosi contro di me è stata incentivata dalle considerazioni dei giornalisti".