PSG sotto la curva dopo il derby di Francia vinto 4-0 contro il Marsiglia: giocatori col megafono e cori ad una voce sola con la curva...

Dall'altra parte l'ex portiere giallorosso e oggi marsigliese Pau Lopez non aveva più parole: "Peggio di così non potevamo fare, le scuse ai tifosi non bastano neanche, per quello che potevamo fare oggi il PSG era troppo pi+ forte di noi".