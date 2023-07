Leeds, Ayling che fai? Tifosi Nottingham Forest provocano e lui risponde a modo suo…

Giovedì sera Leeds United e Nottingham Forest hanno giocato un'amichevole pre-campionato al Pirelli Stadium di Burton e i Peacocks hanno vinto 2-0. A fare notizia, però, è stato il gesto del difensore Luke Ayling...

I fan del Nottingham Forest hanno cantato ad Ayling: “Are you a man or a woman?”, per via dei suoi capelli lunghi. Lui come risposta si è guardato le parti intime e poi ha fatto un’espressione come per dire “Beh, niente male”.