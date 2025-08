Il Lens ha presentato sui propri canali social il nuovo acquisto Saud Abdulhamid con un video ispirato ai Simpson, la serie animata statunitense ideata da Matt Groening nel 1987 per Fox Broadcasting Company.

Il Lens ha scelto un modo originale per annunciare l’arrivo di Saud Abdulhamid: un video in stile Simpson che sta facendo il giro del web! Il terzino destro saudita si trasferisce dal club giallorosso al Lens con la formula del prestito, diritto di riscatto e controriscatto a favore della Roma. Arrivato nella capitale l’estate scorsa, Abdulhamid ha totalizzato 8 presenze e 1 gol in maglia giallorossa. Ora è pronto per una nuova avventura in Ligue 1. (X @RCLens)