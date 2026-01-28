derbyderbyderby calcio estero L’Inter l’ha rifatto: il trailer della sfida contro il Dortmund è da brividi
Ultima giornata della League Phase di Champions League con tutte le gare questa sera in contemporanea. La classifica generale emetterà i suoi giudizi, con l'Inter impegnata contro il Borussia Dortmund in trasferta. A caricare l'ambiente per il...
Superare il muro giallo: solo il biscione nerazzurro può riuscirci. L'Inter suona la carica per la sfida di stasera in trasferta contro il Borussia Dortmund e lo fa nuovamente con un trailer dai toni epici che presenta al meglio il big match di questa sera. Grande entusiasmo nei commenti sui social, insieme ai complimenti dei tifosi interisti impazziti per il capolavoro in video, pronti ai verdetti di una serata che si prospetta carica di adrenalina e di spettacolo. Video credits: Inter, Instagram.