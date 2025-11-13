L’Inter sfida Dumfries per la challenge di Natale: il risultato è da ridere!

Sempre serio, sia in campo che fuori, senza mai un accenno di sorriso. l'Inter sfida Denzel Dumfries a una challenge molto particolare: non ridere né cantare all'ascolto delle canzoni natalizie più famose. Chi l'avrà spuntata?

Denzel Dumfries è tra i trascinatori dell'Inter, noto ai tifosi nerazzurri e agli appassionati di calcio, non solo per le sue prodezze ma anche per il suo ghigno sempre serio in campo. Proprio per questo motivo, il club lo ha sfidato sui social a non ridere in un momento molto particolare: l'ascolto delle canzoni di Natale più famose, che portano sempre il buonumore. Chi avrà vinto? Video Credits Fc Inter, Instagram