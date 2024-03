Con i gol di Pedro Goncalves e Gyokeres, lo Sporting Lisbona ha vinto 2-1 il derby contro il Benfica nell'andata delle semifinali di Coppa portoghese

Ma i tifosi protestano perchè poteva esserci anche un rigore per i Leoni biancoverdi, come nelle immagini, e un rosso per gli avversari, come nella foto...