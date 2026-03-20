derbyderbyderby calcio estero Liverpool, Mac Allister e Robertson battono Chiesa in una challenge sulla pasta: la reazione
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Liverpool, Mac Allister e Robertson battono Chiesa in una challenge sulla pasta: la reazione
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Mac Allister e Chiesa si sfidano sulla corretta pronuncia dei tipi di pasta e l'italiano esce clamorosamente sconfitto
Un po' di relax dopo l'allenamento per i giocatori del Liverpool, che si intrattengono nello spogliatoio provando i filtri di Instagram. Mac Allister sfida Chiesa ad un duello 'Made in Italy' sui tipi di pasta, ma il telefono non riconosce la pronuncia corretta fin quando non ci prova l'argentino. Pochi secondi e il siparietto si ripete, con Chiesa che viene sconfitto anche da Robertson (Credits TikTok @AlexisMacAllister)