Sta facendo il giro dei social il video del regalo fatto dagli ultras del Napoli a Luciano Spalletti. All'ex allenatore degli azzurri era stata rubata la Panda nell'ottobre del 2021...

Per dimenticare e mettersi alle spalle l'episodio della Panda rubata a Spalletti, la tifoseria organizzata del Napoli ha consegnato in regalo all'allenatore il volante della sua Panda, avvolto in un pacco con carta regalo azzurra. Gli ultras, con tanto di passamontagna, hanno anche esposto uno striscione con la scritta: "Mariuoli liberi". Un fuoriscena curioso per celebrare il tecnico che ha portato il terzo scudetto a Napoli. E, alla fine, gli ultras hanno letto a Spalletti anche un pensiero in napoletano...