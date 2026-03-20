Lo Stadio Maradona ha un nuovo murales: è quello delle glorie del Napoli

E' stato svelato il nuovo meraviglioso murales dell'artista Jorit che ha decorato parte dell'esterno dello Stadio Diego Armando Maradona con le glorie della storia del Napoli, rigorosamente nel suo stile. Un omaggio nell'anno del centenario, con i...

"Chi ama non dimentica". E' questo uno dei claim preferiti dei tifosi del Napoli che hanno a cuore le sorti della squadra nel presente e fino al futuro, non tralasciando né rinnegando mai il passato. Da questa idea parte il bellissimo progetto del noto artista partenopeo Jorit che ha decorato un muro esterno dello Stadio Maradona con uno splendido murales che raffigura 11 glorie della storia del club azzurro. Zoff, Koulibaly, Bruscolotti, Kroll, Ghoulam, Juliano, Hamsik, Mertens, Cavani e Careca sono stati votati direttamente dai tifosi tramite sondaggi online, con Maradona già di diritto nell'11 più emozionante della storia del Napoli. Video credits: Jorit, Instagram