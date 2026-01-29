Le aquile di Lisbona conquistano gli spareggi: un gol del portiere cambia la classifica finale. E Mou si gode un altro capolavoro dei suoi

Emozioni che solo il calcio sa regalare. La giornata finale della "League Phase" della Champions, con 18 partite tutte in contemporanea, offre il drama perfetto. Gli ultimi secondi di questa fase a campionato sono quelli di Benfica-Real Madrid, con le aquile di Mourinho a giocarsi un accesso ai play-off e i blancos di Arbeloa la top 8. Con i lusitani fuori, per via della differenza reti peggiore, gli spareggi sarebbero dovuti toccare al Marsiglia di De Zerbi (sconfitto sul campo del Bruges). Ma al "da Luz" di Lisbona, il Benfica ha messo in campo cuore e "garra". Gli uomini di Mourinho, avanti 3 a 2, segnano il gol all'ultimo secondo grazie al colpo di testa del portiere ucraino, Trubin. Estasi totale che coinvolge anche il tecnico portoghese, che prima corre ed esulta insieme ad un giovane raccattapalle e poi si rivolge ai tifosi dicendo: "Questo gol è merito mio". Lo Special One, colpisce ancora.