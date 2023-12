London derby, le Eagles stoppano gli Hammers: striscia interrotta…

Il Crystal Palace ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro il West Ham, allungando a cinque partite la striscia dell'imbattibilità degli Hammers nei confronti casalinghi contro le Eagles.

Mohammed Kudus ha aperto le marcature per il West Ham, ,a Odsonne Édouard ha pareggiato per il Palace, mettendo fine alla striscia di vittorie del West Ham di quattro partite e permettendo ai suoi di evitare la seconda sconfitta in sei partite.