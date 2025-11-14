L’RCD Espanyol contro l’abbandono dei cani con una splendida iniziativa

Una meravigliosa iniziativa in campo dell'Espanyol che ha promosso la battaglia contro l'abbandono dei cani portando con sé dei cuccioli prima del fischio d'inizio del match contro il Villarreal tra le mura amiche.

Il grande cuore dell'Espanyol è emerso nel pre partita del match contro il Villarreal quando i giocatori hanno portato con sé in campo dei meravigliosi cuccioli di cane, per promuovere la battaglia contro l'abbandono, con la possibilità di adottarli nelle nuove famiglie. Un momento che ha mandato in visibilio i tifosi e che ha subito fatto il giro del web, con i calciatori che si sono lasciati andare a momenti di grande tenerezza con i nuovi amici a 4 zampe. Video credits: RCD Espanyol de Barcelona, Instagram.