Follia Suarez! Sputa in faccia ad un assistente dei Seattle Sounders

L'Inter Miami perde la finale di Leagues Cup e al fischio finale esplode la rabbia: Luis Suarez protagonista di un gesto orrendo

Nervi tesissimi al fischio finale della finale di Leagues Cup, vinta per 3-0 dai Seattle Sounders contro l'Inter Miami. Luis Suarez punta dritto verso un assistente della formazione avversaria e dopo un faccia a faccia gli sputa in viso. Di lì a pochi passi scoppia una maxi rissa, con pugni e spintoni tra i calciatori della due squadre (Fonte Video TikTok @justchris04)