L’ultima di Alino, il Western United vince e lui lascia il campo per sempre

Al 64esimo minuto di Perth Glory-Western United, la sostituzione degli ospiti è storica. Esce il numero 23, Alessandro Diamanti. Il capitano lascia il campo campo per l'ultima volta sommerso dall'affetto di pubblico e dei suoi compagni di squadra

La gara vinta 2-1 dal suo Western United di Melbourne, per Alino, come lui stesso aveva annunciato, è stata la sua ultima partita. Ora si potrà godere un po' di "meritato riposo" come lui stesso ha ammesso.