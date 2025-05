Che il Manchester United non sia più quello di una volta ormai non è più una notizia, anzi. Questa volta a battere il club allenato da Amorim e di proprietà dei Glazer è stata una squadra di calciatori sconosciuti ai più, militanti nelle...

Dopo il sedicesimo posto in campionato, la squadra di Amorim è stata infatti costretta a recarsi nel sud-est asiatico per affrontare una selezione dell'Asean, l'associazioni delle nazionali locali. Tra queste, anche Myanmar. Proprio una delle colonne portanti della nazionale birmana, Maung Maung Lwin, ha deciso la partita. Il Manchester United ha dunque perso ancora una volta, in quest'occasione contro la più insospettabile delle squadre. Per capire la proporzione della cosa, Myanmar si è qualificata solo in un occasione alla Coppa d'Asia, nel 1968, e mai alla Coppa del Mondo. Solo quattro anni fa, poi, ha perso 10-0 contro il Giappone. Si tratta dell'ennesimo smacco per il Manchester United e la sua reputazione. Da grande gigante del calcio europeo fino a qualche anno fa, ormai i Red Devils sono una big in decadenza. E se anche nelle tournée internazionali, dove il club è sempre tra i più seguiti, il rendimento è questo, le cose non sono destinate certo a migliorare.