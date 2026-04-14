Un lunedì da dimenticare per il Manchester United che perde per 2-1 contro il Leeds tra le mura amiche. Non solo la classifica che si complica ma tantissime polemiche per il rosso a Martinez al 56' e il gol di Okafor in avvio viziato, secondo...

Una notte di polemiche e un ko inaspettato per il Manchester United, che cede il passo tra le mura amiche per 2-1 al Leeds. Sotto la lente d'ingrandimento non solo la prima rete di Okafor, viziata secondo il tecnico di casa Carrick da un fallo subìto ma soprattutto il rosso al 56' per Lisandro Martinez, dopo uno scontro di gioco vicendevole con Calvert-Lewis. Il risultato è stato una tirata di capelli considerata condotta violenta e un braccio del giocatore del Leeds intorno al collo. Video credits: Neyrezfx, TikTok