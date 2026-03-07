Juan Mata incanta nel campionato australiano. I suoi gol arrivano dritti fino a Manchester: il commento di Bruno Fernandes ed Harry Maguire

Continua il momento d'oro di Juan Mata in Australia. Il calciatore spagnolo firma un altro gran gol con il Melbourne Victory, impreziosendo le sue statistiche stagionali. Il suo gol su punizione, stavolta, è stato visto in diretta da Bruno Fernandes ed Harry Maguire. Il centrocampista portoghese ha ripreso il momento in cui Mata ha battuto la punizione, convinto che finisse in rete. "Lo sapevo", ha esclamato il capitano dello United, quando lo spagnolo ha realizzato il gol del momentaneo vantaggio. La partita tra Sidney e Melbourne, però, è finita con il risultato di 2-2.