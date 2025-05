Un momento emozionante durante la festa scudetto del Galatasaray. Dries Mertens inquadrato dalle telecamere scoppia a piangere col piccolo Ciro in braccio. Intanto prende sempre più forma l'ipotesi ritiro

C'è chi parla di ritiro, chi invece di un possibile trasferimento. Le lacrime di Dries Mertens fanno il giro del web con il belga che scoppia a piangere col piccolo Ciro in braccio. Durante la festa per la conquista del titolo col Galatasaray, il belga ha voluto condividere la propria gioia col figlio mentre i suoi compagni dopo qualche secondo decidono di chiudersi a cerchio attorno l'attaccante prima di dargli un caloroso abbraccio. La voce ritiro si fa sempre più grossa, dopo Callejon e Reina, un'era "anche azzurra" starà per chiudersi?