Milan, Rafa Leao scherza con la clip dei sette giocatori del Napoli che lo rincorrono
La curiosità
00:08
Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Sono i calciatori del Napoli che rincorrono Rafa Leao, entrato da poco nella gara di San Siro tra Milan e Napoli, sottolineando la voglia di non subire un altro gol e restare così in partita, con il...
Tra i frame cult di Milan-Napoli è emersa la clip dei sette giocatori azzurri che nella ripresa sono andati tutti all'assalto di Rafa Leao in contropiede, cercando di preservare il 2-1 per restare in partita. Il calciatore fa ironia sui canali social del club, sottolineando il numero alto di avversari che ""servono per fermarlo" nonostante le parole di Juan Jesus in conferenza che sottolineano invece la voglia del Napoli di non commettere altri errori. Insomma, la sfida prosegue anche fuori dal campo. Video credits: AcMilan, TikTok