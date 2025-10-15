I tifosi di Panama hanno provato a disturbare la notte dei calciatori del Suriname, che tuttavia hanno reagito in modo del tutto inaspettato

Nella notte prima del match di qualificazione ai Mondiali, i tifosi di Panama hanno provato a disturbare il riposo degli avversari del Suriname mettendo musica e facendo baccano all'esterno dell'hotel dove alloggiava la nazionale. In maniera del tutto inattesa, piuttosto che lamentarsi o chiamare la sicurezza, i calciatori sono usciti dall'albergo e si sono uniti alla festa, ballando a ritmo di musica (Fonte Video Account TikTok @Ruiz)