Impossibile frenare la commozione per il ricordo prima della partita del Benfica: il tecnico delle Águias di Lisbona reagisce così

Amico d'infanzia nella marittima Setubal e poi collaboratore in diverse stupende e vincenti avventure. José Mourinho ha dovuto salutare per l'ultima volta Silvino Louna, scomparso il 19 marzo a causa di una malattia con cui combatteva da tempo. Da calciatore, deve la sua fortuna alla difesa dei pali del Benfica, con cui ha vinto alcuni trofei nazionali. Ma la sua storia vincente continua proprio con lo Special One, come preparatore dei portieri, tra cui anche l'Inter del Triplete. I due amici e colleghi si sono separati dopo 19 anni e 24 trofei quando il tecnico portoghese ha iniziato ad allenare il Tottenham nel 2020. Prima di Benfica-Vitória Guimarães, il club lusitano ricorda Silvino con un minuto di silenzio e Mourinho non riesce a trattenere le lacrime. Video credits: SL Benfica su X