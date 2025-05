Müller, la barzelletta raccontata ai tifosi del Bayern per salutarli

Thomas Müller ha salutato i tifosi del Bayern Monaco con una barzelletta. Pochi giorni fa, il numero 25 ha disputato la sua ultima partita all'Allianz Arena, salutando i tifosi in maniera particolare, come solo lui sa fare.

Il Raumdeuter ha scritto la storia del Bayern Monaco e del calcio tedesco. Con la Bundesliga vinta in questa stagione, il classe 1989 è diventato il giocatore con più campionati tedeschi vinti, ben 13. Nel 2014, il trequartista ha vinto il Mondiale in Brasile con la Nazionale Tedesca. Pochi giorni fa, nella sua ultima partita all'Allianz Arena, Müller ha salutato i tifosi raccontando una barzelletta. “Volevo dire una barzelletta per salutarvi ma non ne ho trovata nessuna appropriata. Così ho deciso di farne una un po’ spicy su un funerale. Un padre sta morendo a casa, i suoi 3 bambini sono in piedi vicino al letto. In quel momento, l’odore della sua torta preferita gli arriva dalla cucina, dove la sta facendo la moglie. Così lui dice: “Figlio mio, portami il mio ultimo pezzo della mia torta favorita, è il mio ultimo desiderio” Il figlio va e poi torna dalla cucina, senza la torta. Il padre chiede come mai e il figlio risponde: “Beh, mamma ha detto che è per dopo il funerale”.