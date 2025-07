Il fuoriclasse belga Kevin De Bruyne ieri ha svolto i test fisici per la prima volta da giocatore del Napoli: per lui un'incredibile sorpresa arrivato a Castel Volturno.

Una giornata ricca di emozioni per l'esordio ufficiale di Kevin De Bruyne al Napoli. Prima del leggero allenamento a Castel Volturno ci sono state le foto di rito con un'incredibile sorpresa: nello spogliatoio c'era per lui la casacca numero 10. "No, no, no" dice imbarazzato il calciatore che ben sa che la stessa è stata ritirata dopo Maradona ma dallo staff azzurro lo rassicurano: "Tranquillo, è solo per l'allenamento di oggi!" Una risata e via in campo, prima di scegliere il suo numero ufficiale, l'11 preso in prestito da Romelu Lukaku.