I tifosi del Napoli si contraddistinguono da sempre per il loro calore e l'originalità, con il marchio dell'urlo Champions che ha fatto il giro del mondo. E anche ieri sera contro lo Sporting al momento dell'inno non si sono smentiti.

Napoli-Sporting Clube ha sancito il ritorno in Champions degli azzurri dopo un anno di assenza, con la voglia di conquistare una vittoria al Maradona, arrivata con le reti di Hojlund. Al momento dell'inno, l'urlo dei tifosi è stato davvero incredibile, per un appuntamento iconico che ha fatto il giro del web e del mondo per la sua particolarità.