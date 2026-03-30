Si scatenano i fan a bordocampo: il gol sul finale di gara che porta i nerazzurri in testa della classifica

Il Rochdale si prende la vittoria e il primo posto in National League, il campionato britannico di quinta serie. Il gol di Ian Henderson arriva al 97esimo della partita contro il Sutton United e manda in estasi i nerazzurri. Sul campo degli Amber and Chocolate, i Dale segna sul finale di gara e fa partire una festa dei sostenitori venuti a seguire la squadra in trasferta: i giocatori si ritrovano ad abbracciare i tifosi a bordocampo. Una festa che sa di "quasi promozione". Credits video: "National League on Dazn" su X