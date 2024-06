Il Derby Orientale tra Enugu Rangers International ed Enyimba, valevole per la trentacinquesima giornata della Premier League nigeriana, non si è mai concluso. Al 97' la partita è stata interrotta per il caos generato dai tifosi ospiti...

Un rigore fischiato ai padroni di casa ha provocato l'indignazione dei calciatori dell'Enyimba che hanno iniziato uno sciopero in campo. In aggiunta, c'è stata anche una invasione di campo da parte dei tifosi. Un giornalista-fotografo ha smarrito la sua macchina fotografica durante il caos. Macchina e obiettivo, molto costosi, ritrovati da un tifoso che, per il bel gesto, ha ricevuto una maglietta dei Rangers in regalo (Fonte Video Account X Leagues Reporter)