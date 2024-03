Grande spettacolo pirotecnico dei tifosi dello Željezničar contro l'FK Sarajevo, nel derby della 21esima giornata vinto 3-0

Nessuna delle due squadre è in lotta per il titolo, lo Zeljeznicar ha iniziato il derby con 13 punti in meno. Derby valido solo per l'orgoglio cittadino, clamorosamente perso dall'FK Sarajevo