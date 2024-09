La stagione 2022/2023 trascorsa all'Arsenal non l'ha dimenticata Matt Turner. Il 30enne portiere americano, in prestito al Crystal Palace dal Nottingham Forest, si è rifiutato di firmare una maglietta del Tottenham di un tifoso.

Insomma l'estremo difensore classe '94 non ha voluto creare un caso con il North London derby tra Tottenham e Arsenal alle porte (in programma domenica 15 settembre). (Fonte Account X New England Revolution)