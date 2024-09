North London Derby, l’euforia dei bambini in attesa del saluto dei calciatori

Il North London Derby tra Tottenham e Arsenal non può mai essere una partita come altre. Passione, colori, rivalità, ambizioni. C'è tutto questo in un match sempre particolarmente sentito tra i tifosi degli Spurs e dei Gunners

In occasione dell'ultima sfida in Premier League (vinto dall'Arsenal di Arteta per 1-0 grazie alla rete del difensore brasiliano Gabriel Magalhães), nel tunnel che porta dritto al campo del Tottenham Hotspur Stadium i bambini, in attesa del saluto dei calciatori, non ci hanno visto più dall'euforia del momento e hanno iniziato a scontrarsi tra loro. (Fonte Account X Sports Numbers)