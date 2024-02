Nottingham, il Forest regala una grande emozione alla supertifosa di 92 anni

di Bruno Bertucci - Le passioni non hanno limiti di età. Quanto successo ad una signora di 92 anni è un esempio lampante di come quella sfera che rotola sul rettangolo verde profumi di amore in ogni angolo. Il City Ground è stato il teatro del...

La compagine britannica ha voluto omaggiare la tifosa invitandola a seguire la partita di Premier League vinta per 2 a 0 contro il West Ham. In rete è diventato virale il video in cui la signora si alza commossa sulle note dell'inno della squadra: "Whole world in his hand" (Il mondo intero nelle sue mani).