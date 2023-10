L'ultimo Klassieker fra Ajax e Feyenoord è stato sospeso e recuperato fra disordini, scontri e polemiche...

Un rivalità che affonda le sue radici nella Storia. Come dimenticare quando nella stagione 1983/84 il Feyenoord di Cruyff (ex Ajax...) e Gullit divenne campione e i tifosi non vedevano l'ora che finisse la partita per festeggiare...