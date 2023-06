In Celtic-Rangers 3-0 del 2 aprile 1984 a fare notizia furono i primi due marcatori del tabellino...

Una partita scolpita negli annali a Glasgow: Paul McStay (centrocampista) e Willie McStay (difensore) andarono in rete per gli Hoops nella stessa gara contro i rivali di sempre. Il Daily Record del giorno dopo ribattezzò i due fratelli "The Avengers"...