Olimpiadi Milano-Cortina? Anche Ibrahimovic si prepara sulla neve

lontano dal calcio

Luca Paesano
4 febbraio

Giornate di vacanza sulla neve per Zlatan Ibrahimovic, che si diverte sullo snowboard: anche lui è in pieno clima Milano-Cortina

Anche Zlatan Ibrahimovic sembra essere pronto per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Lontano dal calcio, l'ex attaccante continua a godersi un po' di relax in giro per il mondo. Questa volta ha fatto tappa in montagna, dove si è dilettato a mostrare un po' di skills sullo snowboard (Credits IG @zlatanibrahimovic)