Un colpo mancato all'ultimo secondo per i rossoneri, quanto la squadra di Istanbul è riuscita a convincere il terzino del Gent con un ingaggio più alto

In casa Milan si cerca un futuro per la fascia sinistra per il dopo Theo Hernandez, quest'ultimo volato in Arabia Saudita alla corte di Simone Inzaghi. In questi ultimi giorni, i rossoneri si erano mossi in anticipo per bloccare Archie Brown. Il terzino britannico, classe 2002, proveniente del Gent era il profilo perfetto secondo gli uomini del mercato del Diavolo: ma il giocatore ha smosso interessi anche sulle sponde del Bosforo. Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 luglio, il Fenerbahce ha superato l'offerta del Milan per l'ingaggio del giocatore che, dal canto suo, ha detto sì alla squadra di José Mourinho. Archie Brown vola così verso Istanbul, firmando per la sua nuova maglia. Il club turco, dal canto suo, decide di annunciare il colpo con un video di presentazione molto pungente rivolto proprio verso i rossoneri meneghini, che oltre vedersi soffiare un obiettivo devono anche incassare lo sfottò.