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Il nuovo acquisto

Orlando City, Griezmann saluta i tifosi: “Ci vediamo in estate”

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Lorenzo Maria Napolitano
25 marzo

Il fuoriclasse francese ha già dedicato un video ai suoi nuovi tifosi

Antoine Griezmann, in estate, lascerà la Spagna ed il calcio europeo. Ad attendere il francese c'è la Major League Soccer ed i tifosi dell'Orlando City. L'attaccante attraverso un video ha voluto salutare quelli che saranno i suoi nuovi supporter negli States, ricordando l'appuntamento: "Ci vediamo in estate!".