Una promessa che i due si erano fatti e che è stata mantenuta: per il calciatore un altro momento speciale proprio al Dall'Ara

Nel capoluogo emiliano, l'entusiasmo per le ultime imprese dei felsinei non si è ancora placato. La vittoria della Coppa Italia, quando Dan Ndoye ha siglato l'1 a 0 decisivo contro il Milan, porta il Bologna e la città in estasi. Così come un tifoso rossoblù speciale, quale è Cesare Cremonini che ha legato molto anche con dei giocatori della squadra di Vincenzo Italiano, tra cui Riccardo Orsolini. I due, prima della finale di Roma, si erano fatti una promessa e che è stata mantenuta nella serata di ieri, 19 giugno, proprio allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Un patto che prevedeva la vittoria della Coppa Italia: in caso di successo, Orsolini sarebbe salito sul palco insieme a Cremonini. Nella splendida cornice della casa dei rossoblù, l'attaccante ha intonato insieme al cantante il ritornello di Poetica, con l'emozione del calciatore che con ironia ha esordito con: "Chiedo scusa a tutti".