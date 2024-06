La qualificazione in Champions League del Bologna citata pure da Calcutta in "Frosinone", singolo del cantautore italiano estratto dall'album Mainstream. Tutto documentato dall'esterno offensivo rossoblù, Riccardo Orsolini...

Il numero 7 del Bologna, tramite un video pubblicato sulle sue stories Instagram, ha ripreso il momento in cui Calcutta ha modificato leggermente il testo: "Leggo il giornale e c'è papa Francesco e il Bologna in Champions League". "Non pensavo l'avresti fatto sul serio", il commento di un Orsolini estremamente divertito. (Fonte Instagram Stories Riccardo Orsolini).