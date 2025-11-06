Una tripletta non si dimentica mai, ancora di più se in Champions League. Notte magica per Victor Osimhen al Galatasaray che cala il tris in trasferta contro l'Ajax, festeggiato dai compagni e dallo staff della squadra negli spogliatoi e...

Victor Osimhen si conferma sempre più leader del Galatasaray, facendo la differenza anche in Champions League. Nel match di League Phase ieri sera contro l'Ajax in trasferta, l'attaccante nigeriano ha siglato una tripletta davvero incredibile, osannato dai tifosi turchi e dai compagni, che lo hanno festeggiato sia in campo che nel post gara. Una volta rientrato negli spogliatoi, ha ricevuto l'abbraccio del suo staff, per una notte che non dimenticherà facilmente. Video credits Champions League, Instagram.