Un tifoso speciale, l'ennesimo, per gli Xeneizes: i tifosi dedicano pure un coro per il "Green Goblin" di Spiderman

La "Bombonera" è ormai diventato un punto di riferimento per le star di livello mondiale: dalla musica al cinema. E proprio da Hollywood, arriva il nuovo ospite per gli Xeneizes. Ad assistere alla partita tra il Boca Juniors e il Newell’s Old Boys, c'era Willem Dafoe. Lo statunitense si trova in Argentina per la promozione del film "The Souffleur" di Gastón Solnicki. Durante il match, si vede l'attore che ha vestito i panni di Green Goblin in Spiderman di Sam Raimi saltare ai cori dei tifosi del Boca. Proprio gli Xeneizes rivolgono a Willem Dafoe un coro personalizzato: "El duende es bostero". Cretids video: Gaston Gerke di "DSports" su X