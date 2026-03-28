I campioni del mondo in carica si impongono per 2 a 1 nell'amichevole con i Mourabitounes: ma il bottino nel fine partita è tutto per gli ospiti!

Un momento di pura distensione dopo una partita che è più una vetrina mondiale per la nazionale africana. L'amichevole tra Argentina e Mauritiana termina 2 a 1 per l'Albiceleste di Lionel Messi e nonostante ciò, i Mourabitounes si sono tolti qualche soddisfazione: a partire dal gol al 94esimo di Jordan Lefort, per poi arrivare nel post-partita dove il protagonista della "consegna a domicilio" è Oumar Ngom. Il centrocampista del Lecce, infatti, porta una busta piena di maglie dell'Albiceleste ai propri compagni. La 10 della Pulce argentina va ad un sorridente Aboubakary Koita, mentre il giocatore dei giallorossi salentini si prende quella di Rodrigo De Paul.