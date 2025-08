Il Papu Gomez è pronto per la sua nuova avventura al Padova e il club gli concede una presentazione in grandissimo stile riprendendo le gesta del noto film con una passeggiata speciale in musica per le strade della città

Un po' Tony Manero, molto Papu Gomez. Il neo acquisto del Padova si presta per un remake dell'iconica pellicola andando in giro per le strade del centro vestito con gli abiti anni '80 tra tradizioni enogastronomiche, architettoniche, storiche e sportive fino allo stadio. Un momento di grande divertimento che conferma il Papu Gomez grande protagonista dentro e fuori dal campo. Video credits: Padova Calcio