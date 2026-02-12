derbyderbyderby calcio italiano Palleggi ad alta quota per Ibrahimovic, ma poi…
Vacanze sulla neve
00:25
Ibrahimovic continua a godersi un po' di tempo sulla neve: lo svedese palleggia ad alta quota, ma qualcosa va storto
Dopo la discesa in snowboard, proseguono le vacanze sulla neve per l'ex attaccante. Questa volta, Ibra palleggia con gli scarponi ad alta quota ma qualcosa va storto. Lo svedese sbaglia un controllo e il pallone precipita giù (Credits Instagram @zlatanibrahimovic)