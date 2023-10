Paris Brunner segna a raffica: ma il Borussia Dortmund lo sospende per “problemi disciplinari”

Il Borussia Dortmund sospende Paris Brunner. Edin Terzic parla di “incidente”. Giovedì 19 ottobre il talentuoso attaccante Under 19 ha lasciato il campo di allenamento con diverse scatole da scarpe.

In questa stagione, Paris Brunner ha segnato 10 gol in 7 partite con l'Under 19 nella Junioren Bundesliga West. Il Borussia non ha fornito motivazioni ufficiali.