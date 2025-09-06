derbyderbyderby calcio estero Pazza idea Sergio Ramos: lascia la sua sua maglia autografata a Plaza Cibeles a Madrid
La curiosità
Pazza idea Sergio Ramos: lascia la sua sua maglia autografata a Plaza Cibeles a Madrid
00:41
Bellissima iniziativa del difensore che torna lì dove ha girato il videoclip del suo brano da poco distribuito su tutte le piattaforme con un grande regalo per i tifosi del Real
Dal campo alla musica: il momento si Sergio Ramos passa per le note della sua nuova canzone Cibeles e del videoclip girato proprio nell'iconica Piazza di Madrid. Il difensore ieri sera ha preparato una grande sorpresa per i tifosi, lasciando sulla fontana una sua maglia autografata da regalare al primo tifoso di passaggio lì. Video Credits: Sergio Ramos, Instagram.